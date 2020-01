Mercedes GT 73: o primeiro híbrido da AMG?

Ninguém terá dado por nada na altura mas tinha um segredo, à vista de todos, o vídeo onde a Mercedes-AMG agradece a todos os seus pilotos pelo trabalho desenvolvido em 2019.

Ora, mesmo no final do pequeno filme, surge um Mercedes-AMG camuflado que os especialistas do meio indicam como sendo o novo GT 73 híbrido plug-in que a marca está a desenvolver.

Com o lema "Juntos Definimos o Futuro da Performance" em fundo, são reveladas as imagens de um Mercedes-AMG Coupé de quatro portas a desaparecer no ecrã, com o característico zumbido de um motor eléctrico como banda sonora.

A marca ainda não o confirmou mas tudo indica que poderá tratar-se do GT 73, revelado pela primeira vez na versão protótipo no Salão Automóvel de Genebra de 2017.

Se assim se confirmar, é esperado que a versão de produção do AMG GT Concept debite qualquer coisa como 816 cv de potência e 1000 Nm de binário máximos a partir de um motor V8 biturbo de 4.0 litros, aliado a um motor eléctrico no eixo traseiro.

O desempenho em estrada promete ser emocionante, com o GT 73 idealizado para fazer menos de três segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?