Todos querem bater o Mercedes-AMG A45 S na pista de "drags"

O Mercedes-AMG A45 S é um dos "hot hatches" mais impressionantes do ano e um dos motivos é o facto de contar com o motor de quatro cilindros de produção mais potente do mundo, com uns impressionantes 421 cv de potência e 500 Nm de binário máximo.

Estes números apanharam toda a gente de surpresa e fizeram do A45 S uma espécie de alvo a abater dentro desta categoria de automóveis.

A rival BMW, por exemplo, pode responder a esta "guerra" com o BMW M2 Competition. Já a Audi pode apresentar-se na "luta" com o seu RS3. O primeiro está equipado com um seis cilindros em linha de 3.0 litros que produz 410 cv e 550 Nm de binário máximo. O segundo tem um bloco de cinco cilindros de 2.5 litros com 400 cv e 480 Nm.

No papel, esta "luta" tem tudo para ser equilibrada, ainda que o BMW M2 Competition tenha apenas tracção traseira, ao contrário dos outros dois rivais. Mas será que esta "drag race" vai ser tão equilibrada como os números o fazem prever? O melhor mesmo é ver o vídeo da publicação "Motor1" e tirar todas essas dúvidas:

Resultado assim tão surpreendente?



Desde o arranque que o Mercedes-AMG A45 S se mostrou implacável e… invencível! O A45 S fez um uso excelente da tracção integral 4MATIC e conseguiu colocar toda a potência no chão, assumindo de imediato a liderança da corrida. Precisou de 3,95 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/h.

O BMW M2 Competition acabou a corrida no segundo posto, depois de algumas dificuldades de tracção no arranque. A marca de Munique anuncia 4,2 segundos dos 0 aos 100 km/h, mas neste teste o M2 Competition precisou de 4,61 segundos para atingir essa referida velocidade.

O Audi RS3 ficou em último lugar nesta corrida, apesar de contar com tracção integral. Contudo, importa lembrar que era o modelo menos potente do "trio". Precisou de 4,28 segundos para chegar aos 100 km/h, mais 0,1 segundos do que o registo anunciado pela marca de Ingolstadt.