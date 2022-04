Mercado automóvel cresce 8,1% até Março

O mercado automóvel nacional cresceu 8,1% nos três primeiros meses do ano, correspondente à matriculação de 42.476 novos veículos, face a igual período de 2021.

Todavia, quando feita a comparação com o primeiro trimestre de 2019, a queda atingiu os 39%, indica o relatório divulgado pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em relação Março, foram matriculados 16.213 veículos automóveis, ou seja, mais 0,7% do que no mesmo mês de 2021.

Ao comparar-se Março deste ano com o mesmo mês de 2019, verifica-se uma queda de 43,2%.

"Eléctricos" em alta

Em Março passado foram matriculados 13.371 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 5,3% do que no mesmo mês do ano de 2021.

Em comparação com Março de 2019, no entanto, o mercado de ligeiros de passageiros registou um decréscimo de 46,3%.

De Janeiro a Março de 2022, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 34.771 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 12% face ao período homólogo de 2021.



Todavia, quando comparado com o mesmo período de 2019, verifica-se uma queda de 41,5%.

De assinalar que, no primeiro trimestre deste ano, registou-se um aumento de 51,2% na venda de veículos ligeiros de passageiros novos movidos a outros tipos de energia, nomeadamente eléctricos e híbridos.

Essa preferência dos consumidores portugueses por aquele tipo de motorizações está patente nas viaturas 100% eléctricas: um aumento de 146,9% em Março em comparação com o mesmo mês de 2021.

Quanto ao mercado de ligeiros de mercadorias, no terceiro mês de 2022 foi registada uma evolução negativa de 19,9% face ao mês homólogo do ano de 2021, situando-se em 2.340 unidades matriculadas.



Em comparação com o mesmo mês, mas de 2019, verifica-se uma queda de 26,6% neste mercado.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 6.428 unidades, o que representou um decréscimo de 9% face ao ano de 2021.

Em comparação com o primeiro trimestre de 2019 o mercado de ligeiros de mercadorias registou um decréscimo de 26,3%.

No que respeita ao mercado de veículos pesados, que engloba de passageiros e de mercadorias, em Março de verificou-se um aumento de 5,2% em relação ao mês homólogo de 2021, com a comercialização de 502 veículos.

De Janeiro a Março de 2022, as matrículas desta categoria totalizaram 1.277 unidades, o que representou um crescimento do mercado de 5,6% relativamente ao mesmo período de 2021.

Em comparação com o primeiro trimestre de 2019 o mercado registou uma queda de 12,1%.

Peugeot na liderança

Sem surpresa, a Peugeot mantém a liderança no mercado de ligeiro de passageiros, com 4.491 unidades matriculadas de Janeiro a Março, correspondente a uma quota de mercado de 12,92%.

Seguem-se a Mercedes, com 2.622 viaturas vendidas no mesmo período, e a BMW, com 2.545 veículos matriculados.

A Toyota, com 2.412 unidades, está na quarta posição, seguida da Citroën (2.177), Renault (2.157), Hyundai (1.925), Volkswagen1.611, Dacia (1.583), com a Kia a fechar o Top Tem com 1.451 veículos novos.

Do lado das marcas de luxo, não se pode dizer que as vendas estejam a correr mal neste primeiro trimestre do ano quando comparado com o mesmo período de 2021.

A Porsche cresceu 48,7%, correspondente à matriculação de 226 desportivos novos, e a Jaguar 21,2%, com 103 novas matrículas.

A Maserati vendeu 15 exemplares (114,3%) e a Bentley 14 unidades (180%), logo seguidas da Aston Martin, com 12 veículos (71,4%), e da Ferrari, com oito desportivos vendidos (60%).

A Lamborghini teve uma queda de 25%, correspondente à venda de três unidades, menos uma do que no mesmo período do ano passado.

