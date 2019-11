Memes da Tesla Cybertruck inundaram a web. Estes são os melhores!

Os dias passam mas as atenções da indústria automóvel continuam (quase) todas voltadas para a Cybertruck, a pick-up eléctrica que a Tesla apresentou na passada semana.

Em poucas horas a empresa liderada por Elon Musk já recolheu cerca de 200 mil encomendas (com depósito) mas o desenho futurista está longe de ser unânime. Se há quem diga que é uma "pedra no charco" e aplauda a coragem da marca californiana, há quem odeie e afirme que a Tesla foi preguiçosa em deixar o desenho da Cybertruck a meio.

Os gostos são quase sempre subjectivos, mas uma coisa é certa: desde que foi apresentada, esta pick-up está nas bocas do mundo e até já deu origem a uma corrente de memes que inundou a Web. Reunimos alguns dos mais divertidos, ora veja:

#Cybertruck If you’re getting a cybertruck your going to need some of these bad boys pic.twitter.com/TrlvZtZif0

Tesla have been kind enough to deliver one of the new #Cybertruck for me to test, I must admit I'm not that sure on it pic.twitter.com/gJeCY1X1XR