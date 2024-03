MCoutinho Mercedes-Benz investe 7 milhões em Penafiel

São 7 milhões de euros o investimento da MCoutinho nas novas instalações da Mercedes-Benz em Penafiel.

O novo concessionário oficial e oficina autorizada da marca alemã assumem-se como aposta de referência no distrito do Porto.

"É verdadeiramente um concessionário do futuro focado na tecnologia e sustentabilidade", sublinha António Coutinho, director do grupo.

O novo espaço Mercedes-Benz MCoutinho na cidade penafidelense apresenta um conceito renovado apoiado numa forte componente tecnológica.

Assume também uma nova proximidade na relação com o cliente numas instalações com três pisos e um stand com 800 metros quadrados.

Já a oficina, com uma área de 1.100 metros quadrados e 18 profissionais, está capaz de receber até 30 carros por dia.

O piso inferior dispõe de 67 lugares de estacionamento, bem como lavagem automóvel, com as novas instalações a disporem de 3.800 m2 totais.

São garantidos serviços personalizados, como a recolha e entrega da viatura e acompanhamento personalizado nas áreas comercial e assistência técnica.

"Esta aposta enquadra-se na concretização do plano de expansão do negócio que tem sido desenvolvido pela MCoutinho", conclui o director executivo.

O grupo fundado em 1956 tem reforçado a implantação geográfica nacional nos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria e Lisboa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?