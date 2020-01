Luca de Meo (ex SEAT) é o novo Director-Geral da Renault

O Concelho de Administração da Renault nomeou Luca de Meo para o cargo de Director-Geral da Renault S.A. e Presidente da Renault s.a.s., com efeito a partir do dia 1 de Julho de 2020.

Recorde-se que Luca de Meo tinha deixado a seu pedido, e em acordo com o Grupo Volkswagen, a presidência da SEAT no início deste ano. Nessa altura vários rumores sugeriam que o italiano seria o escolhido para liderar a Renault. Agora chega a confirmação.

"O Conselho de Administração considerou que Luca de Meo, através da sua carreira, experiência e sucesso em anteriores funções, reúne todas as qualidades para contribuir para o desenvolvimento e transformação do Grupo Renault em todas as suas dimensões", pode ler-se no comunicado da marca francesa.

Clotilde Delbos, Directora-Geral interina da Renault S.A., vai continuar a desempenhar as suas funções até à tomada de posse de Luca de Meo.



Luca de Meo formou-se em gestão de empresas na Universidade Comercial Luigi Bocconi de Milão e começou a sua carreira na Renault, antes de ingressar na Toyota Europe e posteriormente no Grupo Fiat, onde foi gestor das marcas Lancia, Fiat e Alfa Romeo. Tem mais de 20 anos de experiência no sector automóvel.

Em 2009, ingressou no Grupo Volkswagen como Diretor de Marketing, dos automóveis ligeiros e do Grupo Volkswagen. Em 2012 passou a integrar o Conselho de Administração enquanto Diretor de Vendas e de Marketing da AUDI AG.

Desde 1 de Novembro de 2015, até Janeiro de 2020 foi Presidente do Conselho de Administração da SEAT e membro do Conselho de Supervisão da Ducati e Lamborghini e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Volkswagen em Itália.