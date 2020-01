Luca de Meo já não é CEO da SEAT

Luca de Meo deixou esta terça-feira a presidência da SEAT, cargo que ocupava desde 2015. Esta decisão tem efeitos imediatos e foi tomada em comum acordo com o Grupo Volkswagen, onde para já vai permanecer.Recorde-se que nas últimas semanas têm sido muitos os rumores que dão conta do interesse da Renault em Luca de Meo, para substituir Thierry Bollore (demitido em Outubro do ano passado) no lugar de CEO.Luca de Meo foi fundamental na consolidação e nos sucessos recentes da SEAT, alcançando recordes de vendas e de produção de forma regular. Mas mais importante do que isso, voltou a fazer da marca espanhola uma fabricante rentável, muito por culpa da aposta nos SUV, segmento onde a SEAT já conta com três modelos: Arona, Ateca e Tarraco.Durante o seu período de liderança, de Meo tornou a Cupra numa marca independente e com resultados (iniciais) muito promissores."SEAT informa que Luca de Meo deixou, a seu pedido e de comum acordo com o Grupo Volkswagen, a presidência da SEAT. Luca de Meo continuará a fazer parte do grupo até novo aviso.O vice-presidente financeiro da SEAT, Carsten Isensee, assumirá de momento, juntamente com o seu cargo atual, a presidência da SEAT.Estas mudanças no Comité Executivo da SEAT entram em vigor a partir de hoje, dia 7 de janeiro de 2020."