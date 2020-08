É mais um recorde estabelecido pela Hyundai, mostrando que a mobilidade eléctrica é já uma realidade para todos aqueles que ainda colocam dúvidas.





Kauai Electric da Hyundai faz 1.026 km e bate recorde de autonomia







Desafio: ultrapassar os mil quilómetros!

E, principalmente, é uma maneira concreta de demonstrar a fiabilidade e autonomia do Kauai Electric junto do potencial consumidor

O construtor sul-coreano pôs no terreno três dos seus SUV sub-compactos com um desafio pela frente: cada um tinha de percorrer mais mil quilómetros com um único carregamento eléctrico da bateria com 64 kW.

O teste, também designado como "hypermiling", foi dominado com facilidade, com a primeira viatura a parar sem energia aos 1.018,7 quilómetros e a segunda aos 1.024,1.

O teste foi realizado em "ambiente quase laboratorial", é certo, na pista alemã de Lausitzring mas o objectivo foi amplamente atingido: o último Hyundai Kauai Electric estabeleceu um novo recorde ao interromper a marcha aos 1.026 quilómetros certos!





Devagar se vai longe

Outra marca batida foi o consumo de energia de cada viatura – 6,28, 6,25 e 6,24 kWh/100 Km –, muito inferior ao valor padrão de 14.7 kWh/100 Km determinado pelo ciclo WLTP.Sublinhe-se que os três SUV em teste são de produção em série, com uma autonomia WLTP de 484 quilómetros.Foram igualmente usados pneus convencionais Nexan Nfera SU1 215/55 R17 de baixo atrito para obter os melhores resultados.A condução foi também alternada por 36 vezes durante os três dias de teste e o sistema de assistência permaneceu intocado, sob a vigilância da Dekra, especializada na inspecção de veículos.

Os técnicos da Hyundai tinham calculado uma autonomia teórica entre 984 e 1.066 quilómetros, simulando uma condução à velocidade média que se conduz em ambiente urbano.

Apesar de o uso do ar condicionado não ter sido proibido, nenhuma das equipas de condutores quis correr o risco de uma condução com o sistema ligado, para não prejudicar os resultados de autonomia.

Pela mesma razão, o sistema de infoentretenimento do Kauai Electric permaneceu desligado durante toda a experiência, com toda a energia da bateria a ser usada apenas para a propulsão.

Apenas a luz de condução diurna permaneceu ligada, cumprindo os requisitos legais de condução.

Mesmo simulando a condução em ambiente urbano e o limite de velocidade de 30 km/hora em áreas residenciais, a velocidade média foi bem reduzida – entre 29 e 31 km/hora – para conseguir ultrapassar os mil quilómetros de autonomia.

Os momentos mais animados da experiência resumiam-se à troca de condutores, e a discussão em redor de tópicos como as configurações do controlo da velocidade de cruzeiro e a visualização do consumo de energia no computador de bordo.

A maneira mais eficiente de abordar as curvas inclinadas do circuito de 3,2 quilómetros também mereceram especiais reparos por parte de cada um deles.

"Com este teste, o Kauai Electric demonstrou o seu potencial e eficiência como um SUV de estilo de vida ecológico", sublinhou Jürgen Keller, director executivo da Hyundai Motor Deutchland.

"A sua aptidão para o uso diário está demonstra e mostra que, no que refere aos nossos veículos eléctricos, a ansiedade do condutor relacionada com a autonomia é algo do passado".

