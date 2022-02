Jeep volta aos trilhos do Moab com protótipos electrificados

A Jeep está de volta ao Moab para a 56.ª edição do Easter Jeep Safari, que se corre entre 9 e 17 de Abril no estado americano do Utah.

E nada melhor do que levar para os pisos pedregosos da região uma série de protótipos off-road preparados pela Jeep Performance Parts. Dois deles foram agora revelados, sendo o primeiro um híbrido plug-in derivado da linha 4xe.

Como explica a Jeep, o SUV "irá conquistar os trilhos mais exigente do Moab, realçando ainda mais a sua visão para alcançar a meta de uma mobilidade com zero emissões".

A fotografia pouco deixa ver mas tudo indica que, pela grelha e o farol, de que se trata de um Grand Cherokee.

A segunda imagem mostra o perfil de um Jeep Gladiator, em tudo semelhante a um código QR, embora não se consiga perceber o que o torna tão especial.

