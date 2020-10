Hyundai Veloster N ETCR diz presente no campeonato de turismos eléctricos

A Hyundai Motorsport revelou na Dinamarca, o modelo de competição com que irá participar no campeonato Pure ETCR de 2021, categoria dedicada aos carros de turismo eléctricos.

Apresentado o ano passado no salão automóvel de Frankfurt, o Hyundai Veloster N ETCR está equipado com uma bateria capaz de dar força ao(s) motor(es) eléctrico(s), montado(s) na área central, para dar 500 kW (680 cv) às rodas traseiras.

Cada modelo ETCR terá motores, inversores e caixas de velocidades Magelec Propulsion e conversores DC-DC fabricados pela BrightLoop.

O campeonato Pure ETCR, apresentado esta semana em Copenhaga, irá contar, para além do Hyundai Veloster N ETCR, com a participação do CUPRA e-Racer, do Alfa Romeo Giulia e do MG 6.

