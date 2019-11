É uma das estratégias da Hyundai para um futuro próximo, já em 2030. O construtor sul-coreano revelou, com o seu tractor HDC-6 Neptune equipado com células de combustível, a sua visão para um mundo movido a hidrogénio.

Inspirado nas locomotivas art déco, que percorreram as ferrovias mundiais entre os anos 30 e 50, essa linguagem de design reflecte-se num veículo que combina, de forma positiva, estilo e função.





Hyundai HDC-6 Neptune: hidrogénio alimenta camião

O aumento dos requisitos de refrigeração levou ao desenvolvimento de uma grelha, na parte inferior frontal do para o HDC-6 Neptune, complementado com degraus retrácteis para aceder à cabine. Para além de criar uma imagem distinta enquanto maximiza o fluxo de ar, o tractor consegue uma ergonomia aprimorada.

A "acompanhar" o protótipo apresentado no Salão de Veículos Comerciais, que aconteceu no final de Outubro, a Hyundai apresentou o HT Nitro ThermoTech, um reboque que exibe o novo sistema tecnológico de refrigeração por nitrogénio criogénico.

Desenvolvido em parceria com a Air Liquide, o fabricante automóvel afirma que este concept trailer reduz em 90% a pegada de carbono em relação aos veículos convencionais.

Esse objectivo foi atingido com a criação e desenvolvimento de novos elementos estruturais, reflectidos nas paredes lateral e frontal, assim como no tejadilho, através de um painel em forma de sanduiche com revestimento em polímero reforçado.

Para além de ser mais leve, a eficiência térmica do HT Nitro ThermoTech é superior, sem que o espaço disponível no reboque seja prejudicado.

