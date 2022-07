Hyundai e Kia a caminho da Lua

A Hyundai e a Kia assinaram um protocolo com seis instituições sul-coreanas para a concepção e desenvolvimento de um veículo para explorar a superfície lunar.

O anúncio vem no seguimento do lançamento bem-sucedido, em Junho, de um foguetão desenvolvido e fabricado por agências aeroespaciais da Coreia do Sul.

"Demos o primeiro passo para transformar em realidade a nossa visão de robótica e o nosso conceito de metamobilidade", sublinhou Yong Wha Kim, responsável pelo centro de investigação e desenvolvimento do grupo Hyundai.

A Lua é, para ambas as marcas automóveis, o "campo de ensaio definitivo" para o desenvolvimento de soluções de mobilidade inteligentes e sustentáveis para o nosso planeta.

Um órgão consultivo irá definir o protótipo e estabelecer as principais tecnologias que irão ser integradas no rover, com este projecto a arrancar já em Agosto.

Serão desenvolvidas estratégias e respectivas medidas de implementação para a viatura operar na Lua, com ambas as construtoras a darem o seu contributo sobre questões de mobilidade.

Graças aos recursos disponíveis no laboratório de robótica do Hyundai Group, serão desenvolvidos softwares e hardwares para o veículo lunar, assim como tecnologias e equipamentos especiais para as missões lunares.

