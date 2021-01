Filtro Kurumask da Honda destrói vírus da Covid-19 em minutos

A Honda desenvolveu uma nova "máscara" para os filtros de habitáculo dos seus modelos, com materiais em tudo semelhantes aos usados nas máscaras faciais para travar a infecção pela Covid-19.

Nos testes realizados à filtragem da recirculação do ar no interior da viatura, o Kurumask conseguiu remover 99,8% das gotículas de vírus em 15 minutos, e 99,9% delas em 24 horas.

O novo filtro de habitáculo, concebido para agir como uma máscara e eficaz durante um ano, usa "picos" microscópicos na sua superfície para capturar e destruir os vírus que por ele passem.

A equipa por trás da sua concepção inspirou-se em investigações académicas a libélulas, que usam espinhos semelhantes para manterem as asas limpas.

O Kurumask estreou-se na última versão do micro-carro Honda N-Box, colocado à venda no dia de Natal no Japão, prevendo-se a sua instalação progressiva em outros modelos da marca.

