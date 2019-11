Filha homenageia Michael Schumacher

"Que noite tão divertida e que bela maneira de terminar a temporada!", escreveu Gina Schumacher na sua conta do Instagram, a acompanhar quatro fotografias invulgares.

Foi desta maneira que a filha do heptacampeão de Fórmula 1 homenageou o pai num evento equestre que aconteceu este domingo na cidade italiana de Verona.

Gina Schumacher entrou no hipódromo montada num cavalo disfarçado com as cores da Ferrari, construtor por quem o progenitor ganhou por cinco vezes o título de campeão do mundo.

O cavalo estava tão bem disfarçado que nem faltava a asa traseira nem os pneus do bólide, mas surpreendente foi quando a rapariga de 22 anos simulou uma paragem nas boxes que exigiu a entrada em cena de vários assistentes.

Recorde-se que, a 29 de Dezembro, cumprem-se seis anos sobre o terrível acidente que atirou o piloto germânico para uma cama do hospital quando esquiava na estância de Méribel, nos Alpes franceses.

