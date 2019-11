Mulher de Michael Schumacher fez revelações sobre os tratamentos do piloto

Sempre ao seu lado. Corinna Schumacher, a mulher de Michael Schumacher, não tem largado o antigo campeão de Fórmula 1 desde que ele sofreu um grave acidente na neve, em Dezembro de 2013, que o atirou para uma cama com graves lesões na cabeça, escreve a "Flash".





A vida do piloto e da sua mulher Corinna esteve sempre longe das luzes do holofotes e depois do acidente a reserva tornou-se ainda maior. Corinna pediu, desde a primeira hora, que esta opção fosse respeitada, por isso criou-se um grande estado de silêncio sobre o real estado de Michael Schumacher. Ainda assim, a mulher de Schumi voltou a falar do assunto e a explicar que esta é a vontade dele.

"Ele fez tudo por mim. Nunca esquecerei a quem tenho que agradecer. Esse é meu marido Michael", disse, revelando que ele está a ser alvo dos melhores cuidados.", disse à revista 'She'.