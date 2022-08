Expert Volvo: 'webserie' explica truques e dicas tecnológicas

A Volvo Car Portugal tem no Youtube e no portal da marca uma nova webserie de dez episódios.

Baptizada como Expert Volvo, nos vídeos são esclarecidas, em português, as dúvidas mais comuns sobre as inovações tecnológicas dos modelos da marca.

A primeira série aborda o sistema Google, já presente em quase todos os modelos da marca. A plataforma está concebida para oferecer um elevado nível de personalização, com acesso a várias aplicações e serviços.

Em cada um dos episódios é explicado como podem ser aproveitadas ao máximo as suas funcionalidades e potencialidades.

01 » Como efectuar uma actualização Over the Air (OTA) com sucesso;

02 » Como criar uma Volvo ID;

03 » Como ligar os dados do seu novo Volvo (Hotspot Drive);

04 » Como ligar e associar a sua conta Google ao seu novo Volvo;

05 » Como emparelhar a Volvo Cars app com o seu novo automóvel;

06 » Como instalar apps no seu novo Volvo com Google Infotainment;

07 » Como iniciar o Apple CarPlay no seu novo Volvo;

08 » Como utilizar a sua Volvo Cars App;

09 » Como resolver eventuais anomalias depois de uma actualização OTA;

10 » Como activar e para que servem os botões VOC / SOS no seu Volvo.

