Euro NCAP: Mercedes-Benz Classe E absoluto no Best in Class 2024

Quais são os modelos mais seguros em 2024? As dúvidas foram esclarecidas esta semana com a listagem dos carros que a Euro NCAP testou ao longo do ano passado.

Foram cinco as propostas vencedoras que estabeleceram novos padrões de segurança no Best in Class definido pela instituição.

Da lista fazem parte os novos Skoda Superb e Volkswagen Passat, assim como o Mazda CX-80 e o Zeekr X, com o desempenho mais notável a ser estabelecido pelo Mercedes-Benz Classe E.

O modelo obteve a melhor pontuação global numa média ponderada das categorias Protecção de Adultos, Protecção de Crianças, Protecção de Peões e Tecnologias de Assistência à Segurança.

Chineses em alta

Os SUV compactos dominaram 2024, sendo 20 dos 44 automóveis testados pelo Euro NCAP provenientes desta classe, com o chinês Zeekr X, a superar os rivais produzidos por construtoras europeias.

Atrás do crossover ficaram os Deepal S07, Porsche Macan, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 e Xpeng G6, tendo ele também sido considerado o Pure Electric mais seguro do ano passado.

Nos Grandes SUV, foi o Mazda CX-80 a levar de vencida os outros cinco rivais testados, mas seguido de muito perto pelo Audi Q6 e-tron.

A classe Familiares teve o Volkswagen Passat e o Skoda Superb como vencedores ex aequo já que, sendo construídos sobre a mesma plataforma, apresentaram o mesmo desempenho de segurança.

As marcas chinesas registaram mais um desempenho positivo com a Maxus eTerron 9, que também foi a primeira pick-up 100% eléctrica a ser testada na Europa.

De fora do Best in Class ficaram os pequenos familiares, uma vez que os modelos com melhor resultado tiveram pontuações a vermelho nos testes de segurança, o que os tornou inelegíveis.

