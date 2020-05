A Overlay, empresa portuguesa especializada em Car Wraps (ainda recentemente "embrulhou" o Porsche 911 GTS do DJ Kura em roxo), partilhou a mudança de escape de um Mercedes-AMG A35 e o resultado é impressionante.

O sistema de escape de série deste AMG foi substituído por uma linha de escape e ponteiras em carbono da Akrapovic, que o deixaram a "gritar" bem alto, como se pode ouvir no vídeo abaixo.



que nós já testamos na versão Limousine, conta com um bloco sobrealimentado de 2.0 litros com 306 cv de potência e 400 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,8 segundos e chegar aos 250 km/h de velocidade máxima, um limite electrónico definido pela própria marca de Estugarda.