Elon Musk desafia lei e reabre fábrica da Tesla

"Se alguém for preso, peço que seja apenas eu!". Duro e directo no Twitter, Elon Musk desafiou a ordem das autoridades de saúde do condado de Alameda e pôs em laboração, na segunda-feira, a fábrica da Tesla em Fremont.

Recorde-se que a principal instalação fabril da construtora automóvel estava encerrada desde 23 de Março devido à pandemia do Covid-19.

Nesse ‘tweet’, o dono da Tesla afirmou que estaria na linha de montagem e pediu que fosse ele detido se as autoridades locais levarem alguém preso.

O reinício da actividade viola a ordem do departamento sanitário de Alameda, que considerou a fábrica uma área não essencial, e que não pode ser aberta para impedir a propagação do novo coronavírus.

Contudo, na manhã de segunda-feira, o parque de estacionamento estava quase cheio com os automóveis das 10 mil pessoas que trabalham na fábrica.

Dezenas de camiões atrelados estavam igualmente num vai-vem contínuo a carregar os veículos que poderão ter sido produzidos antes da paralisação provocada pelo confinamento.

O reinício da actividade ocorreu dois dias após a Tesla ter processado o departamento de saúde do condado, que tentou anular a acção, e de Elon Musk ter ameaçado transferir a fábrica para os estados do Texas ou do Nevada.

Nesse processo, a fabricante de automóveis eléctricos afirma que as restrições não podem ultrapassar as decididas pelo governo estadual da Califórnia.

Além disso, essa ordem emana das directrizes federais que classificam as fábricas de veículos como empresas essenciais que podem continuar a operar.

As empresas sediadas na área envolvente de São Francisco irão regressar de forma limitada à actividade, a partir da próxima segunda-feira, no mesmo dia em que as fábricas de Detroit também irão reabrir as suas linhas de montagem.

Até ao momento, não há notícias de que as forças policiais de Alameda tenham já intervido para impor a lei do condado.