Elon Musk debaixo de fogo por querer reabrir fábrica da Tesla

Elon Musk juntou-se aos apelos de milhares de apoiantes de Donald Trump para "reabrir" os Estados Unidos.

"Free América Now!" ("Libertem a América Já!"), escreveu o patrão da Tesla numa série de ‘tweets’ para as mais de 33 milhões de pessoas que o seguem no Twitter.

Se alguém tinha ficado com dúvidas, Elon Musk reforçou a ideia ao escrever "Give people their freedom back!" ("Dêem de novo a liberdade ao povo!").

As mensagens do magnata americano seguiram-se às dúvidas colocadas pelo governo da Califórnia para a reabertura de fábricas e empresas.

Recorde-se que a fábrica da Tesla em Fremont, São Francisco, espera reiniciar a actividade já na próxima segunda-feira.

Todavia, de acordo com a Bloomberg, o governo estadual está a considerar a possibilidade de alargar o período de confinamento para os californianos.

O líder da marca de automóveis eléctricos entrou em conflito com as autoridades da cidade, afirmando que a fábrica é um negócio essencial e que deve poder estar aberto.

Elon Musk deu os parabéns ao Texas por reabrir a sua economia com o "cuidado e protecção adequados" e, noutro ‘tweet’, afirmou que a população não deve ser colocada em "prisão domiciliária de facto".

São às centenas as vozes críticas às publicações do empresário, com Ilhan Omar, eleita pelo estado do Minnesota, a acusá-lo de desprezo pela vida humana.

"Os milionários querem continuar a lucrar com o trabalho dos outros, mesmo que isso signifique arriscar milhões de vidas", afirmou a congressista. "Chamam a isso liberdade!".

Embora continuem a aumentar, nos EUA, as infecções e mortes causadas pelo Covid-19, diversos governadores estão a permitir a reabertura gradual da actividade económica nos seus estados.

