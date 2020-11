E se o mítico Renault 5 voltasse como um pequeno eléctrico? Conheça o Le 5 Concept

Imagine que a Renault decidia voltar a lançar o mítico Renault 5 nos dias de hoje, como é que ele seria? Bem, o designer italiano Marco Maltese resolveu responder a esta pergunta e o resultado é muito interessante.

Denominado Renault Le 5 Concept, este estudo tem como ponto de partida o Mégane eVision Concept, um hatchback totalmente eléctrico, com "ares" de crossover, que vai chegar ao mercado no final do próximo ano.

A inspiração neste eVision faz-se notar a vários níveis e é bem visível na dianteira, com o tratamento dado às ópticas/grelha e às entradas de ar, e claro, na combinação de cores. Quanto às jantes, são inspiradas nas do R5 Apline, uma das versões mais desportivas do Renault 5.

É certo que este Le 5 Concept não passa de um protótipo, mas seria interessante ver este modelo icónico renascer como um eléctrico com uma dinâmica bem apurada, um pouco à imagem do que acontece com o novo Honda E, não concorda?