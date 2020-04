COVID-19: Nissan cedeu 21 veículos à Cruz Vermelha Portuguesa

A Nissan juntou-se à campanha #EuCedoOMeuCarro e apoiou a Cruz Vermelha Portuguesa com 21 veículos para o combate contra a COVID-19 no nosso país.

Numa altura em que a maior parte das frotas de empresas estão paradas devido ao Estado de Emergência que vigora em Portugal, a Nissan resolveu colocar à disposição da Cruz Vermelha Portuguesa um total de 21 veículos, formados pelo novo Juke, pelo Micra, pelos SUV Qashqai e X-Trail, pelo furgão NV250 e pelo eléctrico LEAF.

O objectivo é "ampliar a capacidade da Cruz Vermelha para deslocação do seu pessoal médico e sanitário e para atender emergências médicas".

"No âmbito da Visão da Nissan de ‘Melhorar a Vida das Pessoas', assumimos um compromisso com Portugal para ajudar na descarbonização e defesa do ambiente, contribuindo para um futuro melhor para todos. Agora, é nosso dever contribuir também para a luta contra o COVID-19, na esperança de que essa pandemia termine em breve. Temos muito orgulho que essa nossa contribuição seja materializada em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, que desempenha diariamente e todos os dias uma missão humanitária chave para melhorar a vida de todos nós", comentou Antonio Melica, director-geral da Nissan em Portugal.

Já Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, assinalou a importância desta parceria e esclareceu que "os recursos cedidos facilitarão, em muito, o trabalho dos técnicos, voluntários e colaboradores da instituição".