Covid-19: Elon Musk testa positivo e negativo no mesmo dia

É conhecido o desprezo com que Elon Musk tem visto a pandemia da Covid-19 a assolar os Estados Unidos.

E aproveitou os quatro testes rápidos ao coronavírus, a que foi submetido esta semana, para colocar em causa as análises.

"Algo extremamente estranho está a acontecer", denunciou o patrão da Tesla e da SpaceX, depois de ter sido diagnosticado duas vezes positivo e duas vezes negativo ao coronavírus… e tudo no mesmo dia!

O empresário confirmou no Twitter que fez os mesmos testes Antigen, com a mesma máquina e a mesma enfermeira.

A denúncia, no entanto, teve o efeito contrário do que desejava, com centenas de internautas a acusarem-no de irresponsabilidade pelas mensagens que publicou na rede social.

As críticas sublinham que o empresário não fez testes PCR, considerados mais precisos no despiste da Covid-19 comparativamente aos Antigen que fez, reconhecidos por darem muitos falsos positivos.

Elon Musk não desarmou e, em ‘tweets’ posteriores, deu a entender que o que lhe aconteceu também está a acontecer a milhares de outras pessoas, como justificação para os números de infecções diárias que o país está a registar.

Não é a primeira vez que o excêntrico empresário é desmentido já que em Março, como sublinha o portal Carscoops, no início da pandemia nos Estados Unidos, afirmou que não iriam haver novos casos no final de Abril.

Só a título de exemplo, esta quinta-feira o país bateu o recorde de infecções por Covid-19, com mais de 150 mil diagnósticos positivos, nove dias depois de ter ultrapassado, pela primeira, a barreira dos 100 mil casos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?