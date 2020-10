Crise? A Tesla não sabe o que isso é!

O sector automóvel está a passar por tempos complicados e vive uma crise que afecta quase todas as marcas. Mas a Tesla não sabe o que isso é e parece não dar sinais de abrandamento. No terceiro trimestre deste ano, a marca fundada por Elon Musk bateu o seu próprio recorde e obteve lucros líquidos de 331 milhões de dólares, assegurando assim o seu quinto semestre consecutivo de rentabilidade.

Entre Julho e Setembro deste ano a Tesla produziu um total de 145.036 automóveis, sendo que 128.044 dos quais são Model 3 e Model Y. Entre estes modelos todos, a marca californiana entregou 139.300 exemplares, número que representa um aumento de 44% face ao mesmo período do ano anterior.

Estes números ganham ainda mais importância quando percebemos que no primeiro semestre do ano a marca de Elon Musk entregou pelo menos 320 mil automóveis.

Olhando para o futuro, não vemos sinais de que as vendas da Tesla possam abrandar em breve, e uma coisa é certa, a Tesla nunca teve tanta capacidade de produção como agora: a Gigafactory, em Freemont, na Califórnia (EUA), aumentou a capacidade de produção de Model 3 e Model Y para 500.000 unidades por ano e a fábrica da Tesla em Xangai, na China, aumentou a capacidade de produção para 250 mil unidades anuais.

Quanto ao balanço económico, a Tesla ganhou 331 milhões de dólares líquidos no terceiro trimestre do ano e facturou 8.771 milhões de dólares, mais 45% do que no mesmo período do ano passado.

A somar a tudo isto, a unidade de produção da marca em Berlim arranca já em 2021, dando ainda mais "armas" à Tesla para continuar a sua caminhada galopante.