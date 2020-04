Os carros de Elon Musk antes de se render aos eléctricos e criar a Tesla

Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, rendeu-se aos carros eléctricos e defende que este tipo de solução será o futuro dos automóveis. Mas nem sempre foi assim. Ao longo da sua vida Musk teve vários automóveis "convencionais", ou seja, com motores a combustão.

O primeiro carro de Elon Musk foi um BMW 320i de 1978 que comprou em 1994 por 1.400 dólares, o equivalente a 1.240 euros. Musk conduziu este carro durante dois anos, até que um amigo a quem ele tinha emprestado o carro lhe ligou a dizer que as rodas tinham saltado fora. A solução? Sucata…

O próximo carro do empresário sul-africano foi um Jaguar E-Type de 1967. Musk apaixonou-se por este "Jag" aos 17 anos, quando recebeu um livro sobre automóveis exóticos. Nesse dia prometeu a si mesmo que assim que conseguisse comprar um ia fazê-lo.

Esse dia chegou quando Musk e o seu irmão, Kimbal, receberam o primeiro pagamento da empresa que fundaram, a Zip2. Com os primeiros 40 mil dólares que recebeu, Musk foi logo de seguida comprar o Jaguar dos seus sonhos. "Esse era como uma péssima namorada. Estava sempre a avariar e a causar-me todo o tipo de problemas", afirmou a dada altura Musk, citado pela publicação "Teslarati".

A Zip2 colocou Musk no mapa de Silicon Valley, mas foi a venda da empresa PayPal que catapultou Elon para o sucesso. Para corresponder ao "status" de empreendedor de tecnologia do Vale do Silício, Musk comprou o derradeiro hiperdesportivo da altura, o McLaren F1. "Tive-o durante vários anos e somei-lhe 17 mil quilómetros. Tinha-o como carro do dia-a-dia", afirmou Musk numa entrevista ao "Pando Daily".

19 years ago, when my 1st company got bought, I had to decide between buying a house in Palo Alto or a McLaren F1 (best car ever imo). Was no contest. I bought F1 & a small condo that was much cheaper than the car. New Tesla Roadster will exceed all gas sports cars in every way… — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018

Mas a história do McLaren F1 não acabou bem. Um dia, quando o investidor Peter Thiel lhe perguntou o que o F1 era capaz de fazer, Musk acelerou a fundo e capotou o hiperdesportivo britânico, que acabou por ir para a sucata. Mas o pesadelo não acaba aqui, é que de acordo com a publicação "Teslarati", Musk não tinha seguro no McLaren F1.



Recuperado da perda do McLaren F1, Musk continuou a somar escolhas… peculiares! O automóvel que se seguiu foi um BMW M5 de 2007 modificado pela preparadora Hamann, ao qual se seguiu um Porsche 911 em 2012.

Nesse mesmo ano Musk decidiu comprar um Audi Q7, modelo que acabaria por inspirá-lo a criar o Tesla Model X . O fundador da Tesla queria ser capaz de aceder com facilidade à terceira linha de bancos sem ter de dobrar os bancos do meio e queria ser capaz de abrir as enormes portas de um SUV como o Q7 num espaço muito apertado. Foi assim que nasceu a ideia das portas "asa de gaivota" para o Model X.

Durante uma entrevista à Forbes em 2012, Elon Musk afirmou que "o Audi Q7 é particularmente horrendo" e que "mesmo no melhor cenário é preciso ser um anão alpinista para chegar ao banco traseiro". Contudo, diz-se que Musk ainda mantém o Q7 na sua garagem…

Deixámos o melhor para o fim, é que sendo Musk um apaixonado pela saga "007 – James Bond", comprou em leilão o Lotus Esprit do filme "The Spy Who Loved Me". Não ficou barato, já que Musk foi obrigado a desembolsar quase 800 mil euros para o comprar, mas o potencial é imenso.

"Fiquei desiludido ao saber que este carro não se transforma [em anfíbio, como o carro do filme]. O que vou fazer é instalar-lhe um sistema propulsor da Tesla e tentar fazer com que se transforme", contou Musk ao "Huffington Post".

Estes sete automóveis mostram que a ligação de Musk aos automóveis é antiga e que ajudou a que o empresário sul-africano se aventurasse na criação da sua própria marca, a Tesla Motors. O passo natural para Musk era criar um superdesportivo capaz de "bater o pé" ao automóvel que Musk mais gostou de ter, o McLaren F1, e ele acredita que o vai conseguir com a segunda geração do Tesla Roadster

No papel, os números são impressionantes, com a Tesla a reivindicar uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 1,9 segundos e uma velocidade máxima superior a 400 km/h. Resta agora saber se a versão de produção do Roadster será capaz de tudo isto. Queremos acreditar que sim!