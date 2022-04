Corvette C8 Stingray dos Kiss vai a leilão e leva guitarra autografada

Se é um fã incondicional dos Kiss, saiba que pode ter uma recordação inesquecível de um dos membros do grupo de hard rock.

O Chevrolet Corvette C8 Stingray 3LT de Paul Stanley vai ser leiloado em Junho, em Las Vegas, pela leiloeira Barrett-Jackson.

Não é um descapotável qualquer, como nunca seria um super desportivo com estas características: o exemplar em questão foi o primeiro produzido em 2022, como atesta a placa VIN 001 no chassis.

Embora o adore, o Corvette C8 Stingray vai ser levado a leilão por o guitarra ritmo do grupo não conseguir desfrutar dele como gostaria.

"Quero que alguém consiga tirar mais proveito" das suas capacidades "ou juntá-lo a uma colecção de carros especiais", justificou-se Paul Stanley.

E, para que o valor do descapotável chegue às estrelas, nada melhor do que juntar-lhe uma guitarra Ibanez PS120 devidamente autografada pelo músico.

"A guitarra é outra coisa que representa quem sou", acrescentou. "Pensei que, quem comprar o meu carro, também deveria ter uma parte de mim".

O exemplar do artista, que lhe foi oferecido pela própria Chevrolet devido à paixão que tem pelos Corvette, está pintado em Red Mist metalizado, com a capota retráctil em preto e as pinças de travão em amarelo.

O interior é marcado por estofos em pele bege e revestimentos em preto, com pespontos na mesma cor dos bancos.

A alimentar este Corvette de oitava geração está um bloco V8 atmosférico de 495 cv e 630 Nm, que o leva em menos de três segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 295 km/hora.

Não há um valor base para o leilão que acontece entre 30 de Junho e 2 de Julho mas, face ao nome do seu proprietário, deverá ultrapassar os 100 mil euros por larga margem.

