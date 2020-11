Chama-se Bayon e será o novo SUV da Hyundai

Uma óptica traseira e um pequeno vislumbre do pára-choques serve de aperitivo ao novo crossover que a Hyundai irá lançar na Europa no primeiro semestre de 2021.

Posicionado no segmento B, o Hyundai Bayon será a porta de entrada à gama SUV da marca, que já integra o Kauai, Tucson, Nexo e Santa Fe.

Concebido especificamente para o mercado europeu, a designação Bayon inspira-se na cidade de Bayonne, no sudoeste de França, a menos de dez quilómetros da turística Biarritz.

A localidade é escolhida por milhares de turistas para passarem o Verão, enquadrando-se no carácter lifestyle que o novo modelo quer imprimir a nível estético.

Nas últimas duas décadas, a Hyundai tem-se inspirado frequentemente em várias cidades para criar alguns os seus SUV.

Destacam-se o Tucson e o Santa Fe, "saídos" das cidades norte-americanas do Arizona e Novo México, respectivamente, e o Kauai, com o mesmo nome de uma das ilhas do arquipélago do Havai

Já o Nexo, que foi pioneiro na aposta da marca na célula de combustível, tem o nome de uma das principais cidades da ilha dinamarquesa de Bornholm.

