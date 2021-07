Campanha 'Taxa Zero ao Volante': GNR e PSP apertam fiscalização

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) lançam na terça-feira a campanha Taxa Zero ao Volante.

A decorrer até 12 de Julho, "a campanha de segurança rodoviária tem como objectivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool", de acordo com o comunicado da PSP enviado à agência Lusa.

"Um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l, e, destes condutores, três em cada quatro apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l", acrescenta.

Esta acção, enquadrada no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária 2020, pretende incentivar a adopção de comportamentos seguros na estrada.

A PSP esclarece que o Plano Nacional de Fiscalização prevê a realização de campanhas de sensibilização, em simultâneo com operações de fiscalização, em locais onde ocorrem regularmente infracções que representam um risco acrescido para a ocorrência de acidentes.

A ANSR, a PSP e a GNR sublinham que a condução sob a influência do álcool é um risco para a segurança de todos, porque "com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente mortal duplica".

Aquelas três entidades reforçam ainda que "os acidentes que decorrem da condução sob a influência do álcool são particularmente graves".

