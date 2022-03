Baterias usadas do Jaguar I-Pace ganham nova vida

Dar uma nova vida às baterias usadas dos automóveis eléctricos tem sido um alvo fulcral para todos os construtores automóveis.

A Jaguar Land Rover é o exemplo mais recente, ao estabelecer uma parceria com a Off Grid Energy.

Objectivo? Criar uma unidade de carregamento com zero emissões com as baterias em fim de vida do Jaguar I-Pace.

O sistema de armazenamento de energia (ESS na sigla em inglês) incorpora células de iões de lítio das baterias daquele modelo.



A energia é fornecida quando o acesso à rede eléctrica é limitado ou não está disponível.

O sistema pode disponibilizar até 125 kW, potência suficiente para carregar a bateria do SUV ou para fornecer a energia consumida numa casa média numa semana.

A unidade de armazenamento, que pode ser carregada com os painéis solares da Off Grid Energy, é uma solução independente.



É composta por um sistema de baterias conectado a um conversor bidirecional e aos sistemas de gestão de controlo derivados.



Cada unidade, que pode ser alugada, integra ligações de carregamento do Tipo 2 com uma potência até 22 kW em corrente alterna para carregar veículos eléctricos.

A unidade já demonstrou as suas capacidades nos testes realizados pela Jaguar TCS Racing no Reino Unido e em Espanha, na preparação do Mundial de Fórmula E de 2022.

Foi usada para alimentar os equipamentos de diagnóstico da equipa, e para fornecer energia auxiliar às boxes da Jaguar.

Esta parceria é o primeiro passo da Jaguar Land Rover para criar novos modelos empresariais de economia circular para as baterias dos veículos.



Integrado no seu compromisso para neutralidade nas emissões de carbono antes de 2039, a empresa irá implementar programas que dêem uma segunda vida e novas utilizações às baterias dos seus modelos eléctricos.

O fornecimento das baterias recuperadas para aplicações fixas, como armazenamento de energia renovável, poderá exceder 200 giga volt/hora antes de 2030, o que irá gerar um valor global em redor dos 30 mil milhões de euros.

