Bateria de Tesla despistado deita fogo à cama de uma casa

Não é algo que seja muito comum mas o despiste de um Tesla Model S mostrou que o irracional pode acontecer.

Uma das células da bateria que saltou do "eléctrico" destroçado no acidente entrou disparada pelo quarto de uma casa e deitou fogo à cama.

O relato foi feito no Facebook,a 17 de Novembro, pelo departamento policial de Corvallis, cidade localizada a 140 quilómetros a sul de Portland.

Sob a influência de marijuana, o condutor perdeu o controlo do Tesla Model S quando circulava a mais de 160 km/hora.

O carro entrou em despiste e embateu em duas árvores até se imobilizar, quase cortado em dois, contra uma caixa telefónica.

Com a força do embate, quebrou-se o invólucro da baterias, com as células a espalharem-se por todos os lados.

Uma delas entrou pela janela do quarto de uma residência e aterrou em cima da cama, provocando um pequeno incêndio.

Uma segunda célula entrou sem bater à porta e foi aterrar no colo do dono de outra casa.

O fragmento de um dos pneus do "eléctrico" destruiu a casa de banho de um apartamento no primeiro andar, provocando uma inundação após a ruptura da canalização.

A polícia explica que recolheu a maior parte das células da bateria, mas alertou os residentes para estarem atentos se encontrarem alguma dada como perdida devido ao seu elevado grau de toxicidade.



Entretanto, o condutor salvou-se do acidente apenas com ferimentos ligeiros mas vai ser processado judicialmente por condução sob o efeito de estupefacientes.

