Assim são os Pirelli P Zero Trofeo R personalizados para o McLaren Super Series mais rápido de sempre

A Pirelli vai fornecer de forma exclusiva os pneus para o novo McLaren 765LT , com o desafio de oferecer o máximo desempenho em circuito, em condições de pista seca. Este acordo exclusivo fez com que ambas as partes se focassem num único produto, o P Zero Trofeo R, o pneu com os mais altos níveis de desempenho, projetado para uma utilização em pista, mas com aprovação para a estrada.O trabalho conjunto entre o departamento de pesquisa e desenvolvimento da Pirelli e a McLaren permitiu ir mais além para refinar as características deste pneu. Tudo isto sem esquecer que, para aqueles condutores com pouca experiência em pista, será oferecido um conjunto de pneus Pirelli P Zero, também desenvolvidos à medida.É olhando para a mecânica deste novo McLaren 765LT que são reveladas as suas credenciais desportivas: com um motor de 4.0 litros, V8 biturbo, 765 cavalos e 800Nm de binário. Estes requisitos exigentes forçaram os engenheiros da Pirelli a repensar o perfil e a carcaça do P Zero Trofeo R, com o objetivo de aumentar a área de contato e, consequentemente, aumentar a aderência mecânica e a tração.Outro capítulo essencial para atingir os objetivos traçados pela McLaren foi a composição da banda de rodagem. Durante o seu processo de criação, procurou-se garantir a máxima aderência, tanto em linha reta como em curva, reduzir a distância de travagem e maximizar a aderência lateral. Tudo somado, estes pneus combinam na perfeição com o conjunto chassi-motor do 765LT, o que resultou nos melhores tempos em circuito já alcançados por um McLaren da família Super Series.O P Zero Trofeo R do McLaren 765LT é o mais recente exemplar da extensa colaboração entre a Pirelli e a McLaren, que, tal como sempre acontece, foi criado de acordo com o legado de ambas as empresas no mundo da competição. Todos os veículos que saem do McLaren Production Centre vêm a luz do dia com pneus Pirelli feitos à medida, uma característica que é rubricada na lateral, com a marcação específica "MC". Alguns destes pneus também incorporam tecnologias Pirelli, como a PNCS (Pirelli Noise Canceling System), que tem a missão de oferecer o maior conforto acústico possível dentro do habitáculo.