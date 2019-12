Quer um Ferrari F60? Um dos únicos dez exemplares está à venda!

Apenas dez unidades foram construídas, o que dá uma ideia da raridade do F60 construído pela Ferrari em 2014 para celebrar os 60 anos da presença da marca italiana nos Estados Unidos.

Pois agora, um exemplar deste super desportivo inspirado no F12 Berlinetta está à venda pela mão da canadiana James Edition… e com apenas 177 quilómetros cravados no velocímetro.

Quais as diferenças em relação ao modelo em que se inspirou? Os estilistas da Ferrari optaram por montar um capô, um painel frontal e um pára-choques diferentes. Um arco segurança por cima de cada banco e uma traseira retocada evocam, por seu lado, o Ferrari 275 GTS-4 NART de 1967.

A surpresa para os fãs dos carros da insígnia italiana está nos tons escolhidos para os bancos. Enquanto a cor do assento do condutor é vermelho, o do "pendura" é em preto, o que lhes pode colocar algumas reticências.

Sob o capô está um motor V12 de 6.3 litros naturalmente aspirado, com 740 cv de potência e 690 Nm de binário, e com uma caixa manual de sete velocidades com dupla embraiagem

Toda esta mecânica é capaz de o levar dos 0 aos 100 km/hora em 3,1 segundos a 100 quilómetros por hora (100 quilômetros por hora) em 3,1 segundos.

Originalmente, o Ferrari F60 foi vendido por pouco mais de 2,2 milhões de euros. Tendo em conta o seu estado imaculado (e a baixa quilometragem), é previsível que o preço de venda seja relativamente elevado.

Certo é que o preço não está visível; terá mesmo de contactar a James Edition para saber por quanto é que o proprietário o quer largar…

