Prenda pelo 3º lugar no Brasil: Carlos Sainz Jr. "ganhou" McLaren personalizado

Já deu frutos a Carlos Sainz o terceiro lugar conquistado no Grande Prémio do Brasil em Fórmula ao volante do McLaren Renault, depois de ter saído da grelha de partida na última posição

O filho do bicampeão mundial de ralis recebeu um McLaren 600LT Spider completamente personalizado, segundos as suas preferências, como prenda pelo primeiro pódio do construtor desde 2014.

O "brinquedo" foi-lhe entregue no Centro de Tecnologia da McLaren na última sexta-feira e o piloto espanhol não demorou muito a exibi-lo na sua conta do Instagram.

Pintado num cinzento escuro, a cor do super carro contrasta com as pinças de travão em cor de laranja, sobressaindo do conjunto as jantes em liga leve pintadas em negro e prata brilhantes.

No interior, ressaltam os bancos em fibra de carbono que originalmente foram criados para o McLaren Senna, rematados pelos cintos de segurança em laranja.

Sob o capô está um V8 biturbo de 3.8 litros com 600 cv e 620 Nm, capaz de fazer dos 0 aos 96 em 2,8 segundos e atingir os 200 km/hora em apenas 8,4 segundos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?