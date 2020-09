A Peugeot Sport regressa em 2022 ao Mundial de Resistência com um carro próprio em parceria com a Total… mas na categoria dos híper carros!





Peugeot regressa às 24 Horas de Le Mans com híper carro híbrido

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela divisão desportiva da marca do leão, na véspera do fim-de-semana em que irá correr-se a 88.ª edição das 24 Horas de Le Mans.

A Peugeot, que apenas esperava um esclarecimento sobre os novos regulamentos da competição, entendeu que a categoria Le Mans Hypercar (LHM) era a melhor solução graças às liberdades técnicas que oferece.

O construtor francês poderá, desta maneira, dar um cunho próprio, em termos estilísticos, ao modelo híbrido com que irá participar na LHM, uma vez que as restrições aerodinâmicas são mais flexíveis.

Por imposições da própria organização, no entanto, o propulsor estará limitado a uma potência de 500 kW, correspondente a 680 cv, e tracção às quatro rodas.

"A LHM permitir-nos-á unir toda a nossa empresa e respectivas entidades, com funcionalidades e tecnologias próximas dos nossos automóveis de produção", justificou Jean-Philippe Imparato, presidente da Peugeot.

"Com este compromisso, a Peugeot Sport abre um novo registo que é o da neo-performance", prosseguiu o responsável do construtor francês.

A Peugeot Sport dá assim um novo rumo à transição energética, reforçada pelo lançamento da sua linha híbrida de alto desempenho – Peugeot Sport Engineered –, liderada pelo novo Peugeot 508 PSE.

"Regressámos ao Mundial de Resistência pela oportunidade de trabalhar esta área de outra maneira com a hibridização gasolina/electricidade" sublinhou Jean-Philippe Imparato.

No que à mecânica do futuro híper carro diz respeito, terá um motor eléctrico no eixo dianteiro, limitado a uma potência de 200 kW (272 cv).

"O nível de potência combinada será idêntico ao de um carro 100% térmico com 680 cv e tração às duas rodas, mas distribuído entre os dois eixos", especificou Olivier Jansonnie, director técnico do programa do Mundial de Resistência da divisão desportiva da insígnia gaulesa.

Entretanto, para assinalar o regresso da Peugeot Sport à competição, Carlos Tavares, presidente do grupo PSA, irá dar uma volta ao circuito ao volante do Peugeot 908, e dar o tiro de partida das 24 Horas de Le Mans, que na 88.ª edição não terá público nas bancadas.

