Peugeot mais potente de sempre está quase a chegar

O título do Peugeot de produção mais potente de sempre pertence ao novo 3008 Hybrid4 - que nós fomos testar a Barcelona - com 300 cv, mas não o será por muito mais tempo. É que a marca francesa prepara-se para apresentar a versão de produção do Peugeot 508 PSE, revelado há um ano no Salão Automóvel de Genebra.

Ora, uma vez que a Peugeot não marcará presença em Genebra este ano, recorreu ao Twitter para mostrar este modelo numa versão já muito próxima da final.

Esta versão pode ser vista como a mais desportivo dos 508 e há dois detalhes que não deixam margem para dúvidas: os decalques desportivos da carroçaria (será que também vão chegar às versões de produção?) e a insígnia PSE, de Peugeot Sport Engineered, uma designação que servirá para baptizar as séries híbridas mais desportivas de modelos da marca do leão.

Por comparação com os 508 normais, e além dos grafismos próprios, este 508 PSE destaca-se por contar com pára-choques mais agressivos, saias laterais mais proeminentes, com um difusor de ar traseiro, jantes de competição e pinças de travões verdes-lima.

Mas a grande diferença desta versão está na mecânica, ainda que a Peugeot continue sem revelar os detalhes técnicos deste modelo. Ainda assim, importa lembrar que há um ano, quando foi revelado, o protótipo do 508 PSE contava com um motor 1.6 PureTech de 200 cv e com dois motores eléctricos de 110 e 200 cv, para uma potência combinada a rondar os 350 cv.

Porém, e ainda sem saber os números finais, estima-se que a potência total deste 508 PSE fique acima disso, já que o DS 9 acaba de ser apresentado com uma mecânica híbrida de 360 cv. Estas dúvidas só serão esclarecidas quando a Peugeot apresentar oficialmente este modelo, ainda que a data oficial ainda não tenha sido divulgada. Resta-nos esperar…