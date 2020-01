Será a porta de entrada da nova linha de desportivos "eléctricos" da marca do leão que irá substituir a série GTI, e o primeiro a ultrapassar os 300 cv de potência.





Fim do GTI: Peugeot 508 PSE inaugura linha desportiva híbrida

O novo Peugeot 508 Sport Engineered (PSE) híbrido deverá chegar ao mercado no primeiro trimestre de 2020 nas versões berlina e carrinha. As pré-encomendas abrem já em Março, estando prevista para o Outono a entrega das primeiras unidades.

A confirmação foi feita ao semanário Automotive News Europe por Jean-Philippe Imparato, responsável máximo do construtor francês, e o preço de venda estará pouco mais de 300 euros acima do Peugeot 508 Hybrid.

Apresentado em Março no Salão Automóvel de Genebra, ainda na versão concept car, será o primeiro modelo de produção da linha PSE.

Exactamente como o protótipo, a berlina de corte desportivo terá tracção às quatro rodas e um motor eléctrico em cada eixo, não estando descartada uma versão mais musculada do Peugeot 208.

A potência andará em redor dos 360 cv, com emissões poluentes inferiores a 50 g/km. Aliás, é o próprio presidente da marca francesa a justificar o fim da linha GTI por "ter deixado de fazer sentido face aos limites de emissões de dióxido de carbono fixados pela Europa".

Não há muitos mais detalhes técnicos sobre o 508 PSE mas, se não fugir muito às especificações técnicas anunciadas em Genebra, deverá ter um propulsor PureTech 200 a gasolina.

A ele estarão acoplados dois motores eléctricos, com o primeiro, de 112 cv, no eixo dianteiro, e o segundo, de 203 cv, no eixo traseiro.

Os 360 cv agora revelados, a somar a um binário de 500 Nm, levará o desportivo a fazer 4,3 segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

Também não ficou descortinado se a bateria de iões de lítio terá 11,8 kWh para uma autonomia em redor dos 50 quilómetros em modo 100% eléctrico, como já é proposto no Peugeot 508 Hybrid.

