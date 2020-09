Novo Ferrari Portofino M ganha mais potência com motor do Ferrari Roma

Já estava mais do que previsto o lançamento de uma variante descapotável do Ferrari Portofino, originalmente lançado há três anos.

Ele aí está, o Ferrari Portofino M, para gáudio dos admiradores dos super carros da insígnia do cavallino rampante… e para quem tiver uma carteira abonada para o guardar na garagem.

Se a nível estético as diferenças são mínimas, com a principal diferença a resumir-se à recolha da capota, é no campo da mecânica que o Portofino M se diferencia do Portofino coupé.





Equipado com o mesmo bloco V8 biturbo de 3.9 litros do Ferrari Roma , revelado no final do ano passado, o super descapotável apresenta-se com 20 cv de potência e 760 Nm de binário passados ao solo por uma caixa DCT de oito velocidades com dupla embraiagem.

O desempenho em estrada promete ser emocionante: menos de 3,5 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/hora, e 9,8 segundos para bater nos 200 km/hora, para uma velocidade máxima de 320 km/hora.

Para encontrar mais sinais distintivos entre o Portofino coupé e o Portofino M, quase é preciso pegar numa lupa para perceber a restilização do super descapotável.

Um novo pára-choques à frente, com entradas de ar maiores, dá-lhe um visual mais agressivo, reforçado pela nova área de ventilação à altura dos arcos das rodas dianteiras.

A grelha do motor foi também actualizada, com novas lâminas em alumínio com arestas contrastantes.

Atrás, o novo sistema de escape eliminou os silenciadores, enquanto o pára-choques tornou-se mais escultural e aerodinâmico.

Mais compacto, a traseira está em perfeita harmonia com o pára-choques dianteiro, oferecendo uma estética mais coerente, de acordo com a Ferrari, apoiada por um novo jogo de jantes de liga leve.

Olhando para o interior, há um selector com cinco funções, incluindo um novo modo Race que, de acordo com a Ferrari "se concentra em maximizar o prazer da condução".

Para aprimorar a natureza GT do Portofino M, a marca italiana oferece novos recursos opcionais, como assentos aquecidos e ventilados, bem como uma variedade de sistemas avançados de assistência ao condutor.

Sem que tenha sido adiantado o preço de venda e a sua entrada no mercado, o super desportivo será seguido por mais uma estreia mundial até ao final do ano.

O modelo em causa não foi revelado mas a crítica especializada avança que poderá ser uma versão melhorada do Ferrari 812 Superfast.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?