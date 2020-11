Bugatti Chiron Sport: homenagem aos ases dos céus com edição exclusiva

É mais uma edição exclusiva, limitada apenas a 20 exemplares numerados, das 500 unidades previstas para o Bugatti Chiron Sport.

O último exemplo foi baptizado de Les Légendes du Ciel (As Lendas do Céu, na tradução portuguesa).

Já se tinha percebido que, tendo em conta o seu passado aeronáutico, era uma questão de tempo até a Bugatti produzir uma edição que relembrasse esses tempos gloriosos.

Este Légendes du Ciel é um tributo aos famosos pilotos das corridas automóveis do início do século passado, que, na sua maioria, eram antigos ases da aviação da Primeira Guerra Mundial.

"A Bugatti tem uma relação estreita com a aviação desde a sua fundação, há mais de 110 anos", explica Stephan Winkelmann, responsável pelo construtor francês.

"Vários pilotos de corrida da Bugatti, como Albert Divo, Robert Benoist e Bartolomeo Costantini, voaram pela Força Aérea Francesa", justifica o também futuro presidente da Lamborghini a partir de 1 de Dezembro.



"A lenda da aviação Roland Garros levou a marca a fazer o Bugatti Type 18 tão rápido na estrada quanto no ar ".





Com um preço de 2,88 milhões de euros (antes de impostos!), esta edição especial beneficia de retoques exclusivos na carroçaria e no habitáculo.

Pintado em Serpent Grey, inspirado na cor dos aviões dos anos 20 do século XX, a carroçaria está adornada com uma faixa central branca brilhante desde o capô dianteiro até à asa traseira.

De lado é possível apreciar as cores tricolores da bandeira francesa nas baias em fibra de carbono, e o logótipo Les Légendes du Ciel nos guarda-lamas dianteiros.





A grelha em ferradura exibe um acabamento em preto brilhante, enquanto a tampa do motor está revestida em fibra de carbono, expondo a beleza do bloco W16.

Quando as portas se abrem, é-se logo recebido com a insígnia da série especial projectada no solo.

Uma vez lá dentro, é possível desfrutar do couro gaúcho, numa ligação perfeita à pele que revestia os caças biplanos do primeiro conflito mundial.





As guarnições em alumínio dão um feliz contraste ao conjunto, com o mesmo logótipo inscrito na consola central e nos encostos de cabeça.

Pormenor importante é a ilustração desenhada à mão nos painéis das portas de uma cena de corrida entre um Bugatti Type 13 e um Nieuport 17.

Construída em 1916, esta aeronave ganhou enorme popularidade à época devido à fiabilidade e à velocidade, a que se soma a simplicidade na sua pilotagem.





Já tínhamos referido que as alterações neste Bugatti Chiron Sport eram exclusivamente estéticas.

Debaixo da tampa do motor mantém-se o mesmo bloco W16 quadriturbo de 8.0 litros, com mais de 1.500 cv de potência e 1.600 Nm de binário, para uma velocidade máxima a bater nos 420 km/hora.

Em resumo, o mesmo hiper carro mas mais caro e um pouco mais exclusivo. Haja dinheiro para o comprar!

A entrada na linha de montagem acontece ainda antes do final do ano, com os primeiros modelos a chegarem às mãos dos clientes ainda no primeiro semestre de 2021.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?