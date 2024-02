Bugatti Chiron é agora um dragão vermelho

À medida que caminha para o fim da produção do Chiron e seus derivados, são cada vez mais exuberantes os exemplares criados pelos técnicos da Bugatti.

Este Red Dragon recriado a partir do Super Sport é o exemplo mais recente, personalizado a preceito para um milionário de Singapura com uma carroçaria em fibra de carbono pintada a vermelho.

A decorar o capô estão duas faixas pretas, em perfeita sintonia com os pormenores no mesmo tom na parte inferior do pára-choques, frisos laterais, tejadilho e entradas de ar, sem esquecer o difusor traseiro.

A edição única assenta em jantes de 20 polegadas em preto, que nem se esforçam por esconder os enormes discos de travão carbono-cerâmicos, presos por pinças de oito pistões em vermelho.

Dentro do habitáculo, assinado Red Dragon nas soleiras das portas, é o branco que ressalta da pele que reveste os bancos e os painéis, contrastado pelo preto da fibra de carbono.

Os assentos anatómicos têm costuras em vermelho com efeito acolchoado, e os encostos de cabeça são distinguidos pelo Chiron Super Sport bordado no mesmo tom.

Mais longe dos olhares estão os ideogramas Dragão Vermelho costurados nas laterais do túnel de transmissão.

Nada foi mexido no motor, o que significa que o quadturbo de 8.0 litros e 16 cilindros mantém os 1.600 cv que o levam a voar até aos 100 km/hora em 2,3 segundos, para uma velocidade de ponta de 440 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?