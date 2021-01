Barulho bom: Porsche 718 Cayman GT4 ganha novo escape Akrapovic

Se o troar do bloco atmosférico de 4.0 litros do Porsche 718 Cayman GT4 já nos faz arrepiar, o que dizer do "canto" que a Akrapovic recriou com o seu novo sistema de escape?

Fabricado em titânio, só são necessárias duas horas para instalar o sistema Slip-On Race Line… e o resultado final é ensurdecedor.

Com menos oito quilos do que a versão de fábrica, o novo escape da Akrapovic permite ao Cayman GT4 ganhar mais 16 cv em relação aos originais 420 cv, e mais 43 Nm de binário.

Sinta agora em vídeo qual é a nova "voz" do super desportivo, mas com o volume bem no máximo!

