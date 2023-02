Afinal havia mais dois: Invencible e Auténtica são ''mesmo'' os últimos V12 da Lamborghini?

Se acreditou que o Ultimae seria o último Aventador com um V12 atmosférico, a Lamborghini decidiu baralhar o jogo para animar os fãs de super desportivos de excepção.

Nada melhor, por isso, do que lançar os únicos Invencible e Auténtica, antes da apresentação do primeiro super híbrido nas próximas semanas.

A insígnia italiana quis levar ao extremo o nível de personalização que o seu Centro Stile é capaz de oferecer aos pedidos mais extravagantes dos seus clientes.

Mais prazer na condução

Quer o Invencible, quer o Auténtica, baseiam-se na plataforma monocasco em fibra de carbono do Aventador, estreado há 12 anos com a versão LP 700-4 original, com a carroçaria a ser totalmente naquele material.

Ambos prestam tributo ao Sesto Elemento, caracterizado pela enorme asa traseira, ao Reventón, com seu estilo inspirado na aeronáutica, e o Veneno, a levar ao extremo a busca pela perfeição aerodinâmica.

O interior é dominado por linhas limpas, destacando-se o painel de instrumentos minimalista ladeado por saídas de ar hexagonais impressas em 3D.

Ao centro do tabliê, o ecrã de infoentretenimento desapareceu, "para enfatizar a leveza do habitáculo e focar a atenção do condutor no puro prazer de condução", explica a Lamborghini.



O próprio cockpit é emoldurado em fibra de carbono, com a leitura digital a ser feita através de gráficos personalizados para cada super carro.

Vermelho ou cinzento?

Quanto à "decoração", o Invencible caracteriza-se pelo subtil contraste entre o dominante vermelho e por flocos avermelhados a dar um aspecto de fibra de carbono.

A carroçaria pintada em Rosso Efesto é complementada por soleiras em fibra de carbono e pinças de travão Rosso Mars.

Nas clássicas portas em tesoura e no volante, destacam-se as tricolores hexagonais numa homenagem à bandeira italiana.



O interior, na mesma cor da "chapa", contrasta com a pele em Rosso Alala e Nero Cosmus Alcantara, com pespontos personalizados em Rosso Alala e Nero Ade.

Já o Auténtica distingue-se pela carroçaria pintada em Grigio Titans com detalhes em Matt Black e Giallo Auge, com este tom presente nas pinças de travão e nos principais elementos aerodinâmicos.

O perfil do roadster ganha ainda mais impacto visual com as duas cúpulas para os ocupantes, inspiradas nos descapotáveis de competição de outras eras.

O interior apresenta-se com pespontos em Giallo Taurus, a contrastarem com estofos em pele Nero Ade, Nero Cosmus e Grigio Octans Alcantara.



São 780 cv de força

Como o Ultimae, o V12 de 6.5 litros com montagem central traseira produz 780 cv e 720 Nm, passados às quatro rodas através de uma caixa automática ISR de sete velocidades.

Detalhes sobre o seu desempenho não foram divulgados mas nenhum deve ficar acima dos 2,8 segundos que o Ultimae demorar a chegar aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima a bater nos 355 km/hora.

A Lamborghini não avançou com valores para cada exemplar mas dificilmente se ficará pelos 500 mil euros em que arrancam cada um dos 350 coupés e 250 roadsters que compõem a linha exclusiva do Ultimae.

