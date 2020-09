Folhas caídas, chuva e nevoeiro: os cuidados a ter para os desafios do Outono

É a estação das cores. Os amarelos, os laranjas e os castanhos das paisagens fazem do Outono, a estação ideal para uma escapadinha ao fim de semana. Ao mesmo tempo, é também a estação mais desafiante para os condutores, com as folhas acumuladas nas estradas, o tempo frio, a chuva e o período mais longo de escuridão. Todas estas condições meteorológicas exigem que se faça um check-ups periódico no automóvel e que se adapte a condução a todas as circunstâncias. Para o ajudar, a SEAT reuniu 10 dicas fundamentais para uma condução tranquila no Outono. Ora veja:

1. Cuidados nos mínimos detalhes. O pavimento fica frio e molhado no Outono, portanto é fundamental fazer a verificação dos pneus. A aderência e a capacidade de travagem dos mesmos dependem do seu bom estado. Os especialistas recomendam que o desgaste do piso do pneu não fique abaixo de 2 mm e em nenhum caso deve ser inferior a 1,6 mm, pois pode perder completamente a tração ao conduzir numa superfície molhada a 90 km/h. Além disso, é necessário verificar uma vez por mês se a pressão dos pneus está correta.



2. Folhas são tão escorregadias quanto a neve. São adoráveis de ver, mas as folhas na estrada, especialmente quando molhadas, tornam a superfície tão escorregadia como quando se conduz na neve. Por este motivo, o piloto e especialista em condução

3. A regra dos 3V (Visibilidade, Veículo em frente e Velocidade). Com nevoeiro, por exemplo, só podemos ver até 50 metros à frente, devemos deixar essa mesma distância em relação ao veículo da frente e não ultrapassar os 50 km/h. "É a maneira de garantir que, em caso de emergência, a distância de travagem seja suficiente", explica Jordi Gené. O assistente de travagem automática pode ser muito útil, pois controla a distância do seu carro a seguir a outros veículos e aciona automaticamente os travões quando necessário.





4. Prevenir o efeito de encandeamento. Outra dica é aumentar a visibilidade com os faróis de nevoeiro. O piloto avisa que "em nenhum caso devem ser usados os máximos, pois produzem efeito no para-brisas enevoado que o impede de ver o contorno dos veículos à sua frente".



5. Boa visibilidade com a chuva. Os especialistas dizem que conduzir com os limpa para-brisas em mau estado reduz a visibilidade entre 20 e 30%. Devem ser substituídos uma vez por ano, e especialmente no Outono, uma vez que é normalmente a estação mais chuvosa. Os vidros devem estar sempre limpos, assim torna-se mais difícil que se embaciem e o aquecimento para as janelas é outra medida para evitar essa situação. O Assistência na faixa de rodagem também é útil quando há pouca visibilidade, uma vez que avisa em caso de se desviar da rota e até faz pequenas correções na direção.





6. Duplicar a Segurança. Não é preciso chover para que o pavimento fique escorregadio, a humidade e as baixas temperatura típicas da estação podem fazer o mesmo. "Por esta razão, é preciso ter um cuidado extra ao conduzir nas zonas mais escuras, principalmente quando há curvas", diz Jordi Gené. Deve manter o dobro da distância de segurança em estradas molhadas. Além disso, é aconselhável tocar nos travões de vez em quando para secar a humidade das pastilhas e verificar sua eficácia.





7. Numa situação de aquaplanagem, esqueça os travões. No Outono, as chuvas costumam ser curtas e intensas, sendo a época do ano em que se corre o risco de sofrer com aquaplanagem. "Nessa situação, é muito importante não fazer força no travão até que as rodas voltem a ter contato com o pavimento e, assim depois corrija a sua direção com movimentos suaves do volante", explica o piloto.





8. Aderência firme à roda quando está vento. O vento forte também pode ser um desafio quando se conduz na autoestrada. Reduza a velocidade e mantenha seguro o volante com um aperto firme ao ultrapassar camiões, pois devido ao screen effect, a direção da viatura pode desestabilizar a capacidade de direção do seu veículo.





9. Não há razão para não ligar os máximos. Com a chegada dos dias mais curtos, há mais pessoas a conduzirem à noite. As luzes corretas são importantes, uma vez que 30% dos acidentes na Europa acontecem à noite. São recomendadas em estradas interurbanas com pouca visibilidade desde que não haja nevoeiro, usar os máximos, mas "muitos condutores não as utilizam por medo de atrapalhar a visibilidade dos outros veículos em sentido contrário. É por isso que a assistência de máximos é muito útil", explica Maite París, Responsável pela Iluminação da SEAT. Este sistema deteta a presença de veículos em ambas as direções e troca de máximos para médios automaticamente.





10. Sem surpresas desagradáveis. O Outono é a época de acasalamento para muitos animais selvagens, que se deslocam em pequenos rebanhos e ficam mais ativos. É muito importante abrandar a velocidade quando se conduz em estradas onde há sinais de aviso de vida selvagem na área.