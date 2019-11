Novo Mercedes-Maybach GLS: sinta-se como um lord inglês!

O segmento dos SUV de luxo ganhou mais um concorrente de peso com o Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC.

Revelado esta quinta-feira no Salão Automóvel de Guanzhou, China, o novo modelo apresenta muitos dos elementos já conhecidos no Maybach S 600, tendo o Bentley Bentayga e o novíssimo Aston Martin DBX como dois dos seus principais rivais.

Luxo ofuscante

Em termos estéticos, os cromados ganham especial destaque na grelha do motor, nas janelas laterais e nas soleiras das portas, sem esquecer as barras do tejadilho. Quase apetece dizer que, para mirá-lo, só de óculos escuros!

A "calçá-lo" estão jantes em liga leve de 22 polegadas, que podem ser substituídas por um jogo opcional de 23 polegadas, e um esquema de pintura em dois tons, também em opção, a partir de oito combinações de cores. Na traseira ressaltam os tubos de escape cromados – onde é que já lemos isto? – integrados no pára-choques.

Quando abrimos as portas, o "luxo-choque" ganha outra dimensão. Primeiro, a suspensão rebaixa 25 milímetros para tornar mais fácil a entrada.

Depois, um estribo ao longo das portas entra em cena, para colocarmos um dos pés e darmos o impulso final para nos atirarmos para dentro do habitáculo.

Um pormenor que nos faz lembrar os criados das mansões campestres britânicas que fazem concha com as mãos para ajudar o cavalheiro a alçar a perna para montar um cavalo…

Estofos em couro-napa, entre outros elementos com acabamento exclusivos, recebem os quatro ocupantes, quase como se fosse uma espécie de lounge.

E, como se se tratasse de um vinho do Porto vintage, as madeiras que revestem o interior foram envelhecidas durante os últimos dez anos.

Entre a longa lista de opções, estão os assentos traseiros reclináveis com função de massagem, uma consola central com mesas dobráveis e um mini-frigorífico para refrescar, quem sabe, uma garrafa de champanhe.

Para quem quiser ver as estrelas à noite, o Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC pode ainda integrar um tejadilho panorâmico.

É grande, muito grande… e potente!

Com 5205 mm de comprimento por 2030 mm de largura e 1838 mm de altura, o SUV assegura amplo espaço interior graças a uma distância de 3135 mm entre eixos.

O peso em vazio atinge os 2785 quilos, podendo chegar aos 3250 quilos quando carregado com quatro pessoas e com os 520 litros disponíveis da bagageira totalmente repletos de carga.

Para "puxar" o Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC está um motor V8 de 4.0 litros com 558 cv de potência e 730 Nm de binário, transmitidos ao solo através de uma caixa automática 9G-Tronic de nove velocidades.

Desenvolvido em exclusivo para este modelo, o propulsor é combinado com o sistema EQ Boost de 48 volts, o que lhe permite somar mais 22 cv de potência e 250 Nm de binário sempre que for necessário.

Em termos de aceleração, impressionam os 4,9 segundos anunciados para ir dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

Face a este desempenho para "arrastar" um SUV com quase três toneladas, valerá a pena de consumos? Em jeito de curiosidade, revelamos que o depósito tem uma capacidade de 90 litros… e não é nenhuma surpresa.

Em ciclo misto, consome 12 litros por cada centena de quilómetros percorridos – de forma comedida, dizemos nós – e lança 273 g/km de emissões poluentes para a atmosfera.

Uma larga panóplia de sistemas de segurança activa equipa de série o SUV, como os assistentes de distância e velocidade-limite, com a respectiva adaptação segundo o trajecto escolhido, e alerta de sinais de trânsito, entre outros.

O construtor germânico não revelou os preços do Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, mas não deverá ficar muito longe da fasquia dos 200 mil euros.

As primeiras entregas acontecem no segundo semestre do próximo ano. Mal podemos esperar por ele para deixarmos a nossa marca na estrada…

