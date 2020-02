Confirmado: Toyota leva a Genebra novo SUV híbrido

A 15 dias da abertura de portas do salão automóvel de Genebra, os construtores automóveis apressam-se a revelar pormenores das propostas que lá irão ter em exibição.

É o caso da Toyota, que irá ter bem destacado no seu stand um novo SUV que irá partilhar diversos elementos com a quarta geração do Yaris.

Duas das principais novidades será a integração de uma motorização híbrida e um sistema de tracção às quatro rodas. A imagem já revelada pela Toyota é enigmática quanto baste, mas é possível distinguir as delgadas luzes traseiras

Na parte inferior direita do pára-choques estão as insígnias Hybrid e AWD-i, enquanto o logotipo da marca está no centro da porta da bagageira, logo acima do espaço para a matrícula.

Em posição de destaque no pavilhão do construtor nipónico estarão igualmente o novo Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, em estreia na Europa.

Equipado com um motor a gasolina de 2.5 litros e um propulsor eléctrico instalado nas rodas traseiras, este SUV oferece uma potência combinada de 306 cv e uma autonomia de 50 quilómetros em modo 100% electrificado.

A segunda geração da berlina Mirai, com célula de combustível alimentada a hidrogénio, será outra das estrelas do salão suíço, apesar das condicionantes que ainda existem no Velho Continente para abastecer este tipo de motorizações.

E, como não poderia deixar de ser, quer o Toyota GR Yaris para estrada, quer o seu "irmão" WRC para ralis, muito bem acompanhados pelos novos GR Supra de 2.0 litros e Dakar Hilux, farão as delícias dos fãs da marca.

