Toyota C+pod: um 'eléctrico' que não precisa de carta de condução

Tem um motor eléctrico com apenas 12,5 cv de potência e não ultrapassa os 60 km/hora de velocidade máxima para uma autonomia de 100 quilómetros.

Eis o novo C+pod, o mais recente Toyota para duas pessoas que não precisa de carta de condução, e está especificamente concebido para facilitar as deslocações urbanas.

Com o protótipo a ser revelado o ano passado no salão automóvel de Tóquio, o mini-carro eléctrico está previsto chegar ao mercado empresarial japonês no próximo ano, chegando ao consumidor final em 2022.

O Toyota C+pod não mede mais do que 2.490 mm de comprimento por 1.290 mm de largura e 1.550 mm de altura.

E os painéis da carroçaria são produzidos em plástico para reduzir o peso do veículo para 690 quilos.

O motor eléctrico do quadriciclo é alimentado por uma bateria de iões de lítio de 9,06 kWh, recarregável a 100% em cinco horas, oferecendo 12,5 cv de potência e 56 Nm de binário.

A acompanhar do C+pod está a apresentação de novos serviços da marca para o recarregamento de veículos eléctricos.

O Toyota Green Charge, por exemplo, consiste num parceria desenvolvida com a Chubu Electric Power Miraiz, para oferecer um único ponto de contacto para empresas que procuram apoio na construção de instalações de carregamento optimizadas.

Outro projecto compreende um serviço de partilha de veículos eléctricos dentro do programa Toyota Share, promovendo o uso do veículo no âmbito do turismo.

