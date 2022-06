Toyota Corolla restilizado ganha motores mais vitaminados

Pequenos retoques estéticos e mais potência disponibilizada pelo sistema motriz híbrido marcam a reactualização da gama Corolla da Toyota.

Já na 12.ª geração, a linha atual lançada em 2019 tem agora um exterior bem mais moderno.

As alterações estéticas mais visíveis estão no novo padrão da grelha do radiador e no redesenho das molduras das luzes de nevoeiro.

As versões mais equipadas das variantes hatchback e SportsTourer ganham ainda novos faróis bi-LED, podendo ter, em opção, "máximos" adaptativos.

As jantes em liga leve são propostas com um novo desenho e a gama ganha três novas cores exteriores: Jumper Blue, Midnight Teal e Metallic Grey.

Ecrã multimédia mais evoluído

É dentro do habitáculo que se verificam as maiores diferenças, com revestimentos e acabamentos mais modernos e refinados.

No interior, a Toyota oferece novas opções de acabamento e estofamento para um ambiente mais contemporâneo.

Ao centro do tabliê destaca-se o ecrã táctil de infoentretenimento de 10,5 polegadas já conhecido do Toyota Yaris Cross.

Conectável com telemóveis, admite actualizações remotas e dispõe de um novo assistente de voz para controlar as várias funções do sistema.



A complementá-lo está um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, configurável nos modos Casual, Smart, Sport e Tough.

Da oferta faz ainda parte o pacote T-Mate, que inclui as mais recentes evoluções dos sistemas de segurança activa e apoio à condução da Toyota.

GR Sport mais agressivo

O Corolla GR Sport também ganhou elementos exclusivos que reforçam o visual exterior e interior.

O estilo dinâmico desta variante é reforçado pelas novas jantes em liga leve maquinadas de 18 polegadas, e pelo redesenho do pára-choques e difusor traseiro.

Os bancos nas versões hatchback e Touring Sports têm novos acabamentos interiores, bem exemplificado patente no novo padrão em micro-hexágono.



O logótipo GR passa também a estar gravado nos apoios de cabeça e no botão de ignição.

Mais potente e silencioso

É sob o capô que estão as principais mudanças nos blocos de 1.8 e 2.0 litros, assim como nos respectivos motores eléctricos.

A unidade de controlo de potência foi redesenhada, assim como os propulsores eléctricos para uma aceleração mais natural e linear.

Também a redução das rotações de ambos os motores nas acelerações resultou num sistema motriz mais silencioso.

Mais pequena, a bateria de iões de lítio viu reduzido em 18 quilos o seu peso, dependendo do grupo motopropulsor, mas é bem mais potente.



Agora com 140 cv, os 18 cv a mais da variante de 1.8 litros permitiram reduzir em 1,7 segundos o tempo necessário para cumprir os zero aos 100 km/hora, que passa a ser de 9,2 segundos.

Já a variante de 2.0 litros ganhou mais 12 cv, com os 196 cv disponíveis a permitirem-lhe acelerar dos zero aos 100 km/hora em 7,5 segundos, menos quatro décimas do que a versão que agora substitui.

O Toyota Corolla restilizado tem chegada prevista ao mercado nacional no primeiro trimestre de 2023, desconhecendo-se os preços de cada versão.

