Se ficou maravilhado com a nova 'pão de forma' totalmente eléctrica da Volkswagen, saiba que as pré-reservas já estão abertas. As primeiras unidades dos novos membros da família ID. chegam ao nosso país este Outono.

Reservas abertas: VW ID.Buzz chega no Outono e já tem preços

A entrada na gama da Volkswagen ID. Buzz First Edition faz-se a partir dos 66.500 euros. Já a variante comercial ID. Buzz Cargo First Edition faz-se a partir dos 46.500 euros, a que se soma o valor do IVA.

A série de lançamento First Edition estará disponível em pintura bi-tom de origem. As primeiras 20 unidades das variantes de passageiros e comercial serão numeradas, com a oferta da wallbox Moon.

As pré-reservas de qualquer uma das variantes podem ser feitas no portal da divisão Volkswagen Comerciais.

Autonomia até 425 km

Construída sobre a plataforma MEB em que são montados os ID.3 e ID.4, a sua modularidade permitiu aumentar a distância entre eixos para os 2,98 metros.

Com 4,71 metros de comprimento por 1,98 de largura e 1,93 de altura, a versão de cinco lugares tem um porta-bagagens com 1.121 litros de capacidade, alargando-se aos 2.205 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A versão comercial Cargo tem uma área útil de 3,9 metros cúbicos, capaz de transportar duas euro-paletes padrão, e uma capacidade de carga até 650 quilos.

Em termos de sistema motriz, a ID.Buzz de passageiros tem um motor elétrico de 150 kW (204 cv) e 310 Nm, apoiado numa bateria de iões de lítio de 82 kWh.



O consumo combinado WLTP é de 20,6 kWh/100 km e a autonomia chega aos 425 quilómetros. A ID.Buzz Cargo, por sua vez, tem um consumo de 20,4 kWh/100 km e uma autonomia máxima de 412 quilómetros.

A bateria é passível de ser recarregada num posto de carregamento rápido, de cinco a 80% em cerca de 30 minutos, à potência máxima até 170 kW.

Cores originais

Como a 'pão de forma' original, a ID.Buzz terá à escolha 11 cores sólidas para a carroçaria, sendo ainda admissível quatro combinações de duas cores.

Para uma maior personalização do interior, é possível escolher as cores, em combinações pré-determinadas de acordo com a pintura exterior.



A ID. Buzz está equipada com uma série de sistemas de apoio à condução, onde se destaca a mais recente geração de tecnologia de alerta Car2X.

O sistema recorre a avisos locais em tempo real para eventuais perigos na estrada, recorrendo a sinais de outros veículos e da própria infra-estrutura.

Outros sistemas de série são o Front Assist com travagem autónoma de emergência ou o assistente de manutenção na faixa de rodagem.

O Travel Assist apoia a condução em auto-estrada em modo semi-autónomo, incluindo a possibilidade de mudar de via.

Em estreia está o Park Assist Plus, que permite ao ID. Buzz memorizar um local de estacionamento, de forma a repeti-lo de forma autónoma.

