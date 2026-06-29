Potência bruta: novo Lamborghini Urus já tem data de estreia

Está prestes a ser revelada uma nova evolução do Lamborghini Urus: o anúncio foi feito discretamente nas redes sociais a meio da últimas semana com uma imagem da traseira do futuro super SUV.

Primeira "novidade" são os dois aerofólios posteriores, com o primeiro a prolongar a linha do tejadilho, e o segundo montado acima da sua inconfundível assinatura luminosa.

A marca do touro promete uma versão ainda mais potente e radical neste novo capítulo, ao combinar inovações de ponta com a pura adrenalina

Não há quaisquer dados técnicos a sustentar o novo Urus, que até poderá ser uma evolução da variante Performante, com os 666 cv e 850 Nm debitados pelo actual V8 biturbo de 4.0 litros a levarem-no em 3,3 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Claro que esse desempenho poderá ser ainda mais elevado se equipar o motor eléctrico de 141 kW (192 cv) para uns combinados 799 cv e 950 Nm, alimentado por uma bateria de 25,9 kWh.

Para além do aumento de potência e de binário, a "besta" agora renovada até poderá contar com a vectorização de binário eum chassis activo mais avançado, sem esquecer um novo diferencial traseiro em tudo semelhante ao do novo Audi RS 5.

Todas as dúvidas que se colocam serão desvendadas na quarta-feira quando o SUV for apresentado virtualmente no canal YouTube da Lamborghini.

Texto: P.R.S.

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