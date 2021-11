Gasolina, gasóleo e híbrido plug-in: são três as opções propulsoras para o novo Opel Astra, que chega ao mercado nacional no primeiro trimestre do próximo ano.





Opel Astra quase a chegar: saiba quanto custa

Apresentado à imprensa portuguesa há pouco mais de um mês, foram agora revelados os preços e abertas as encomendas.

Serão três os níveis de equipamento – Business, Elegance e GS Line –, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 25.600 euros.

Para 2023 está prevista uma variante 100% eléctrica, desconhecendo-se por enquanto a potência, a capacidade da bateria e a respectiva autonomia.

Máxima eficiência

Já na sexta geração, o novo Opel Astra tem no prazer da condução e a máxima eficiência energética os seus pilares.

As superfícies alongadas, sem elementos supérfluos, marcam o modelo, realçado pela nova dianteira Opel Vizor alinhada com os faróis IntelliLux LED Pixel Light.

Dentro do habitáculo salta de imediato à vista o tabliê a albergar o Pure Panel totalmente digital, a agrupar o painel de instrumentos e o ecrã táctil de infoentretenimento.

O condutor é apoiado por sistemas de assistência de última geração, como o visor head-up, sem esquecer o Intelli-Drive 2.0 nas variantes mais equipadas.



Nele estão integradas as câmaras e sensores com conectividade e-horizon, e a câmara de 360 graus Intelli-Vision.

Na primeira fase de comercialização, o modelo estará disponível na variante hatcback de cinco portas, com a carrinha Astra Sports Tourer a ser lançada numa fase posterior.

Diesel, gasolina ou híbrido plug-in?

O novo Opel Astra entra no mundo da electrificação sem abandonar os motores térmicos. No campo do híbrido plug-in é proposta a variante com 180 cv e 360 Nm.

A combinação propulsora é feita com um bloco turbo a gasolina de 1.6 litros e quatro cilindros, de 150 cv e 250 Nm.



A ele está associado um motor eléctrico de 81 kW (110 cv) e 320 Nm, com a potência e o binário a serem passados ao eixo dianteiro através de uma caixa automática de oito relações.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 7,9 segundos para uma velocidade máxima de 225 km/hora limitada electronicamente.

Os consumos oscilam entre 1,1 e 1,3 litros/100 km e as emissões de dióxido de carbono cifram-se nas 24 g/km de CO2 segundo o ciclo combinado WLTP.



A bateria de 12,4 kWh assegura uma autonomia até 60 quilómetros em condução 100% eléctrica.



A opção a gasolina está a cargo do motor turbo a gasolina de 1.2 litros litros, associado a uma caixa manual de seis velocidades ou uma transmissão automática de oito relações.

Os 130 cv e 230 Nm por ele debitados asseguram consumos combinados de 5,3 a 6,4 litros/100 km e emissões de CO2 até 127 g/km.

A variante a gasóleo é equipada com o bloco turbodiesel de 1.5 litros e quatro cilindros com 130 cv e 300 Nm.

Proposta com transmissão manual de seis velocidades ou automática de oito relações, apresenta consumos de 4,2 a 5,1 litros/100 km e emissões poluentes até 118 g/km.

Equipamento Potência Emissões CO2 Preço 1.2 Turbo Business 130 cv 123 g/km 25.600 euros 1.5 Turbo D Business 130 cv 113 g/km 29.100 euros 1.2 Turbo Elegance 130 cv 124 g/km 28.450 euros 1.2 Turbo Elegance AT8 130 cv 127 g/km 30.700 euros 1.5 Turbo D Elegance 130 cv 114 g/km 31.950 euros 1.5 Turbo D Elegance AT8 130 cv 117 g/km 34.020 euros

1.2 Turbo GS Line 130 cv 124 g/km 30.800 euros 1.2 Turbo GS Line AT 8 130 cv 127 g/km 33.050 euros 1.5 Turbo D GS Line 130 cv 114 g/km 34.300 euros 1.5 Turbo D GS Line AT 8 130 cv 118 g/km 34.300 euros Hybrid Business (PHEV) 180 cv 24 g/km 37.300 euros Hybrid Business (PHEV) 180 cv 24 g/km 39.950 euros Hybrid Business (PHEV) 180 cv 24 g/km 42.300 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?