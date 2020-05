MX-30. Primeiro eléctrico da Mazda já tem preço para Portugal

O Mazda MX-30, o primeiro automóvel totalmente eléctrico da marca de Hiroshima, já começou a ser produzido na fábrica de Ujina, no Japão, e já pode ser encomendado em Portugal.

Equipado com um motor eléctrico de 105 kW, o equivalente a 143 cv de potência, o MX-30 conta com tracção apenas no eixo dianteiro. Este propulsor eléctrico faz equipa com uma bateria de iões de lítio com 35,5 kWh de capacidade, um número inferior aos rivais mais directos e que "vale" uma autonomia a rondar os 200 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

Pode parecer pouco, tendo em conta as autonomias reivindicadas pelos novos modelos eléctricos que chegam ao mercado, mas a Mazda acredita que esta autonomia é mais que suficiente para as deslocações diárias que, em médio, não ultrapassam os 48 quilómetros.

Mas o maior destaque do MX-30 é a imagem distinta que apresenta, sobretudo quando comparado com outros crossovers eléctricos. Apresenta-se com um longo capot dianteiro, quase como se de um automóvel a combustão se tratasse, não têm pilar central (ou pilar B) e tem portas traseiros do tipo suicida, a fazer lembrar o icónico Mazda RX-8. E tal como acontecia no RX-8, as portas traseiras são mais pequenas que as dianteiras e só abrem a um ângulo máximo de 80.º. Contudo, e uma vez que não existe pilar B, a acessibilidade não será problema.

Mazda3 e Mazda CX-30. E já que falamos no CX-30, importa dizer que em termos de proporções o MX-30 é em tudo semelhante ao seu "irmão" de motorizações "convencionais".

Apesar da comercialização não arrancar antes do Outono, a Mazda já avançou com os preços finais do MX-30 no nosso país. A pré-reserva já pode ser feita em www.mazda.pt, com a gama nacional do Mazda MX-30 a distribuir-se por quatro versões: First Edition (disponível apenas na fase de lançamento), Excelente, Excelente Pack Plus e Excelente Pack Plus + Pack Premium + TAE (tejadilho de abertura eléctrica).

Os preços do Mazda MX-30 eléctrico arrancam nos 34.535 euros em Portugal. Veja abaixo a tabela de preços completa:



MX-30 First Edition — 34.535 €

MX-30 Excellence — 35.245 €

MX-30 Excellence Pack Plus — 37.655 €

MX-30 Excellence Pack Plus + Pack Premium + TAE — 39.755 €